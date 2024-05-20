Андрей Фатеев ответит на вопросы таганрожцев

Прямой эфир с главой администрации города состоится 27 мая в 16.00.

В Таганроге запланировано проведение прямого эфира с главой администрации города Андреем Фатеевым. Мероприятие состоится в понедельник, 27 мая, начало в 16.00.

Трансляция пройдет в официальном аккаунте администрации города Таганрога социальной сети «ВКонтакте» https://m.vk.com/taganrogofficial.

Задать вопросы можно в официальных аккаунтах администрации в комментариях к постам:

Таганрожцы на сообщение о предстоящем прямом эфире отреагировали незамедлительно и уже начали оставлять свои вопросы в комментариях к посту в телеграм-канале Андрея Фатеева. В основном их тематика традиционна: ремонт дорог, скопления мусора в непредназначенных для этого городских локациях, но также граждане интересуются возможным открытием новых пляжей, проблемой борьбы с зелеными комарами, ремонтом фасадов исторических зданий и др.

Фото администрации города Таганрога.