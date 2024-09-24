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Пять человек претендуют на должность главы города Таганрога

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24 сентября в Таганроге состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога. Конкурс был объявлен решением городской Думы от 09.08.2024 №480.

Власть

Решением городской Думы от 09.08.2024 №481 была назначена половина членов комиссии:

  • управляющий директор АО «ТАГМЕТ», сопредседатель Совета директоров от руководителей предприятий и организаций Таганрога Сергей Билан;
  • Почётный гражданин города Таганрога Иван Бондаренко;
  • директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» Елизавета Липовенко;
  • начальник организационно-контрольного отдела Городской Думы Людмила Бакаева.

Другая половина конкурсной комиссии назначена распоряжением губернатора Ростовской области от 12.09.2024 №216:

  • первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин;
  • заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Александр Рябых;
  • заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Гурген Малхасян;
  • заместитель начальника управления по работе с муниципальными образованиями министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Андрей Грибанов.

Приступив к работе, комиссия решила организационные вопросы. Председателем комиссии избран Александр Скрябин, заместителем председателя – Елизавета Липовенко, секретарём – Людмила Бакаева.

Далее комиссия рассмотрела документы для участия в конкурсе, которые принимались с 15 августа по 20 сентября 2024 года. В установленные сроки документы представили пять кандидатов.

По итогам рассмотрения документов комиссией к участию в конкурсе допущены:

  • Бобровников Роман Александрович, 1964 г.р.;
  • Фатеев Андрей Евгеньевич, 1980 г.р.;
  • Камбулова Светлана Анатольевна, 1972 г.р.;
  • Новиков Сергей Александрович, 1972 г.р.;
  • Балаев Александр Сергеевич, 1992 г.р.

Второе заседание конкурсной комиссии состоится 27 сентября 2024 года.

Источник: городская Дума Таганрога

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