Пять человек претендуют на должность главы города Таганрога

24 сентября в Таганроге состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога. Конкурс был объявлен решением городской Думы от 09.08.2024 №480.

Решением городской Думы от 09.08.2024 №481 была назначена половина членов комиссии:

управляющий директор АО «ТАГМЕТ», сопредседатель Совета директоров от руководителей предприятий и организаций Таганрога Сергей Билан;

Почётный гражданин города Таганрога Иван Бондаренко;

директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» Елизавета Липовенко;

начальник организационно-контрольного отдела Городской Думы Людмила Бакаева.

Другая половина конкурсной комиссии назначена распоряжением губернатора Ростовской области от 12.09.2024 №216:

первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин;

заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Александр Рябых;

заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Гурген Малхасян;

заместитель начальника управления по работе с муниципальными образованиями министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Андрей Грибанов.

Приступив к работе, комиссия решила организационные вопросы. Председателем комиссии избран Александр Скрябин, заместителем председателя – Елизавета Липовенко, секретарём – Людмила Бакаева.

Далее комиссия рассмотрела документы для участия в конкурсе, которые принимались с 15 августа по 20 сентября 2024 года. В установленные сроки документы представили пять кандидатов.

По итогам рассмотрения документов комиссией к участию в конкурсе допущены:

Бобровников Роман Александрович, 1964 г.р.;

Фатеев Андрей Евгеньевич, 1980 г.р.;

Камбулова Светлана Анатольевна, 1972 г.р.;

Новиков Сергей Александрович, 1972 г.р.;

Балаев Александр Сергеевич, 1992 г.р.

Второе заседание конкурсной комиссии состоится 27 сентября 2024 года.

Источник: городская Дума Таганрога