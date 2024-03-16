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Андрей Фатеев: «Голос каждого – важен! Сделайте свой выбор!»

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Сегодня, 16 марта, в Таганроге принял участие в выборах Президента РФ глава городской администрации Андрей Фатеев.

Выборы Президента РФ

В нашей стране проходит важное событие для каждого гражданина России — выборы Президента РФ. Отдать свой голос на выборах – долг каждого гражданина Российской Федерации. Ведь именно мы несем ответственность за будущее Родины, за возможность для нас, наших детей и внуков жить в сильной и независимой стране! Свою гражданскую позицию мы выразили #всейсемьей, – написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Он напомнил, что проголосовать можно еще сегодня и завтра с 8.00 до 20.00 как на участках, так и дистанционно, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). А если кто-то по уважительной причине не может прийти на избирательный участок, то можно проголосовать на дому. Для этого  нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения до 14 часов 17 марта.

Фото t.me/Fateev

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выборы Президента РФ новости Таганрог
Таганрогская правда
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