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Александр Камоцкий назвал фейком информацию о закрытом убежище в Каменске-Шахтинском

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В Ростовской области глава администрации города Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий назвал фейком информацию о том, что в городе в ночь с 10 на 11 октября во время атаки беспилотников было закрыто укрытие в переулке Ермаковском, 61.

Новости Ростовской области

Информацию об этом якобы произошедшем инциденте распространили в соцсетях. Как сообщил корреспонденту ИА «ДОН 24» Александр Камоцкий, по указанному в информационном сообщении адресу укрытие отсутствует.

«Это фейковый вброс сделанный неизвестными лицами. Укрытия в переулке Ермаковском, 61, нет. Это частное домовладение. Я надеюсь, что органы правопорядка разберутся с этим», – приводит слова главы администрации ИА «ДОН 24».

Ранее мы рассказали, что в ночь на 11 октября в донском регионе средствами радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано 4 БПЛА севернее Каменска-Шахтинского.

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Таганрогская правда
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