Александр Ищенко и донские депутаты «Единой России» провели встречи в рамках общеобластного приема участников СВО и их семей

В своих избирательных округах депутаты всех уровней провели приемы участников специальной военной операции и членов их семей. Общение состоялось в рамках общеобластного приема, инициатором которого выступил глава Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Юрий Слюсарь.

К председателю Законодательного Собрания Ростовской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Ищенко обратились жители Ростова-на-Дону, Азова, а также, в режиме видео-конференц-связи, заявители из северных муниципалитетов. Основные вопросы касались социальной поддержке участников СВО и членов их семей, унификации льгот для бойцов в статусе контрактника, мобилизованного, добровольца.

Как подчеркнул Александр Ищенко, донской парламент с первых дней начала СВО развернул работу по многосторонней поддержке бойцов и членов их семей. В дополнение к федеральным гарантиям на Дону нормативно закреплены и действуют уже 54 региональные меры, которые касаются участников СВО и их родных. И эта работа продолжается.

«Общаясь с людьми, мы видим, как работают утвержденные льготы. Практически не было обращений об отсутствии должного внимания к семьям наших героев. Хорошо, что поддержка сражающихся ребят и их близких становится в нашем обществе морально-этической нормой. Но есть отдельные отличия в некоторых социальных льготах для контрактников, мобилизованных и тех военнослужащих, которые заключили контракт до начала СВО. Здесь, конечно, есть поле для проработки поставленных вопросов, которые мы обсудим и с правительством региона в рамках наших областных полномочий, и с федеральными органами власти там, где это касается федерального регулирования», – прокомментировал Александр Ищенко.

На встрече с главой донского парламента также прозвучал вопрос о том, как воспользоваться студенту, сыну мобилизованного, правом на обучение за счет бюджетных средств, если на факультете бюджетные места не предусмотрены изначально. Александр Ищенко пообещал обсудить этот момент с высшим учебным заведением, в котором учится молодой человек.

Еще одна тема – трудоустройство участников СВО. Многие военнослужащие уже во время выполнения боевых задач задумываются о дальнейшей мирной жизни, о карьере, о профессии, которой посвятят себя по возвращении домой. Глава донского парламента рассказал об образовательной программе «Время героев», которая вскоре начнет реализовываться и в Ростовской области.

«Сегодняшние встречи подтвердили, что ситуации в жизни бывают разными. Какие-то из них можно разрешить изменением в закон, какие-то – административным решением или юридической помощью или же убедительным разговором с работодателем. Но в любом случае максимально возможная помощь семьям участников СВО должна быть оказана. Так будет и впредь!» – подытожил Александр Ищенко.

Добавим, ранее на XXII съезде «Единой России» были приняты изменения в народную программу партии – в ней появилось новое направление «Поддержка участников СВО и членов их семей».