Александр Ищенко: «Депутатский корпус определил приоритеты работы в наступившем году»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко провел заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при донском парламенте.

Общаясь с главами городских Дум и районных депутатских Собраний, Александр Ищенко изложил результаты работы Законодательного Собрания в ушедшем 2024 году и остановился на основных задачах, которые предстоит решать депутатскому корпусу Ростовской области в наступивший период.

«Такая ежегодная встреча с руководителями представительных органов городов и районов Ростовской области нужна, прежде всего, для определения общих ориентиров на предстоящий год. 2025 год – это год восьмидесятилетия Великой Победы, Год защитника Отечества. Это год большой выборной кампании в регионе, год преобразования социальный сферы, и нам важно иметь общее представление о главных приоритетах развития области и о приоритетах развития каждого муниципального образования – района, города, поселения», – отметил Александр Ищенко.

Спикер донского парламента подчеркнул, что в принятом бюджете на ближайшие три года только на развитие объектов муниципальной сферы, без учета областных учреждений, заложены средства в объеме 50 млрд рублей, из которых почти 26 млрд. руб. выделены в 2025 году.

Такие масштабные финансовые ресурсы, по словам Александра Ищенко, должны расходоваться грамотно, эффективно и в точном соответствии с требованиями закона. И у депутатского корпуса есть своя очень важная роль в этой работе.

«Поскольку ремонты, стройки будут проходить в сельских, городских поселениях, микрорайонах, мы нацеливаем депутатский корпус Ростовской области на то, чтобы они контролировали качество и своевременность проводимых работ на местах, чтобы вместе с жителями обсуждали задачи развития инфраструктуры в каждом конкретном населенном пункте», – заявил председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

Александр Ищенко обратил внимание, что наступивший 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Спикер донского парламента подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей является магистральным приоритетом в работе всех органов публичной власти Ростовской области. Для координации такой работы в Законодательном Собрании создана отдельная специальная комиссия.

Александр Ищенко отметил, что в центре внимания органов власти и местного самоуправления должны быть все вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества, поддержка ветеранов боевых действий и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Председатель Законодательного Собрания также подчеркнул, что глава государства поддержал инициативу Министерства обороны России о присвоении всем фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета. Это поручение необходимо выполнить до 9 мая.

«Президент России сказал, что формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы. Память – это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учетом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, и заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям», – привел слова главы государства Александр Ищенко.

Совет по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области был образован в 2013 году. Основная его цель – координация нормотворческой деятельности представительных органов муниципальных образований, обмен опытом работы, содействие законодательной и нормотворческой деятельности донского парламента по вопросам местного самоуправления.

Источник и фото zsro.ru