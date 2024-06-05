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Активисты «Движения Первых» Таганрога стали лауреатами премии «Первые на Дону»

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1 июня, в День защиты детей, в Ростове-на-Дону прошел большой фестиваль детства и юности, объединивший свыше тысячи активистов «Движения Первых» Ростовской области, их семьи и наставников.

Новости Таганрога

На фестивале подвели итоги работы местных отделений РДДМ «Движение Первых» Ростовской области в 2023-2024 учебном году.

Специальная премия «Первый на Дону» отправилась в Таганрог в номинациях: «Лучшее местное отделение Ростовской области» и «Лучший детский Совет Первых Ростовской области».

Специальные премии вручены:

  • «За вклад в будущее» − начальнику управления образования Таганрога Ольге Морозовой;
  • «Партнеры Первых» − Благотворительному фонду «Регби Детям»;
  • «Семьи Первых» − таганрогским семьям Козоброд и Лукьяненко;
  • «Наставник Первых» − председателю первичного отделения Таганрогского механического колледжа Дарье Кашевской;
  • «Лидеры Первых» − Диане Архиповой (школа № 8), Кириллу Лозовицкому (школа № 9), Михаилу Лозовицкому (школа № 27), Виктории Белоусовой (Политехнический институт ДГТУ в Таганроге).

На мероприятии состоялась долгожданная премьера спектакля «У классной доски» семейного театра «Дважды два» таганрогского отделения «Движения Первых». В основу сценария легли произведения Г. Гофмана, Л. Кассиля, архивные данные о героях-подпольщиках. Наши актеры получили диплом финалиста регионального проекта «Семейные театры», — сообщает управление образования Таганрога.

Фото управления образования Таганрога

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Движение Первых дети фестиваль
Таганрогская правда
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