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Акция «Zдай бумагу – помоги СВОим» стартует в Таганроге

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В Таганроге экологическая акция будет проходить с 13 декабря.

Город

Таганрог присоединится к Всероссийскому эко-марафону «Переработка». В его рамках под девизом: «Zдай бумагу — помоги СВОим» состоится акция по сбору макулатуры. Вырученные средства передадут на помощь нашим бойцам в зоне СВО. Акция проводится при поддержке краудфандинг проекта «Подари Дерево», информирует отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога.

В Таганроге эко-марафон будет проходить с 13 декабря. Для того, чтобы стать участником акции, надо собрать более 300 кг макулатуры и предварительно оставить заявку на сайте Сдавайбумагу.рф.

Подать заявку необходимо до даты проведения акции. Вывоз собранной макулатуры будет производиться силами организаторов акции.

С каждого собранного килограмма макулатуры 2 рубля перечислят в региональные фонды поддержки участников СВО.

Акция проводится в виде соревнований между районами и городами Ростовской области. По ее результатам будет составлен «Зелёный рейтинг» муниципалитетов Дона.

Фото donsbor.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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