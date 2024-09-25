24 сентября на расчетный счет Детской городской больницы Таганрога были переданы средства, собранные во время благотворительной акции «Всё лучшее детям!», сообщает официальный портал городской администрации.

Акция проходила в минувшую субботу в рамках фестиваля КВН «Кубок Таганрога-2024». Участникам было предложено сделать любое пожертвование на расчетный счет генерального спонсора мероприятия. За три часа с момента запуска акции удалось собрать 21000 рублей.

Сейчас средства переданы лечебному учреждению на основании договора о пожертвовании. Деньги пойдут на оснащения детских игровых комнат в стационаре больницы. Это позволит сделать более комфортным пребывание маленьких пациентов.

Ранее мы рассказали, что высококлассное оборудование появилось в детской больнице Таганрога.

Фото ОК Детская городская больница