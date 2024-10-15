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Акция «Книгообмен в Таганроге» пройдет 20 октября

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20 октября во Дворце молодежи пройдет ежегодная городская акция «Книгообмен в Таганроге», сообщает Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области.

Город

Организатором мероприятия выступит АНО «Первый взгляд», при поддержке АНО «АРГИ РО». Главные цели акции —  популяризация волонтёрской деятельности среди молодёжи и привлечение к участию в сборе макулатуры и других видов вторсырья жителей города.

Участники смогут за каждые принесенные 5 кг макулатуры забрать с собой книгу из фонда организатора. Кроме того, книги в хорошем состоянии можно будет обменять на книги фонда организатора один к одному.

Открытие мероприятия состоится 20 октября в 11.00 в главном холле Дворца молодёжи. После этого в свободном формате пройдет книгообмен между участниками акции и организаторами, а также сбор макулатуры у участников.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошли Чеховские чтения медицинской направленности.

Фото Telegram-канал Агентства развития гражданских инициатив РО

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Таганрогская правда
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