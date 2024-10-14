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В Таганроге прошли Чеховские чтения медицинской направленности

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Организаторами VIII научно-практической конференции «Сердечно-сосудистые заболевания: от Чехова до наших дней» стали областной минздрав, администрация города Таганрога, РостГМУ и Ростовское научное общество кардиологов. Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года.

#Здоровье

Антон Павлович Чехов, являясь не только великим писателем, но и приверженцем лучших традиций отечественной медицины, понимал, что лечить надо не только само заболевание, а человека в целом. На протяжении всей своей жизни, вплоть до ялтинского периода, когда Чехов был уже тяжело болен, он много времени отдавал практической медицине, пишет пресс-служба РостГМУ.

Программа Чеховских чтений касалась аспектов последипломного образования в современных реалиях, вопросов периодической аккредитации, поликлинической терапии и др. Участники дискуссии, в том числе и подключившиеся в режиме видеоконференции, активно обсуждали, что нового в мире гипертензиологии, каковы современные методы лечения дислипидемий, как снизить риск смерти у больных с нарушениями ритма, как профилактировать тромбоэмболические осложнения, ежегодно уносящие сотни жизней.

Фото: РостГМУ

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Таганрогская правда
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