Акция для животных-компаньонов пройдет в Таганроге 30 мая

Завтра, 30 мая, в Таганроге пройдет очередная акция по льготной стерилизации домашних и безнадзорных животных. Для участия в ней нужна предварительная запись.

Около 20 государственных ветлечебниц донского региона примут участие в акции, организатором которой выступает региональное управление ветеринарии. Дни льготной стерилизации донские ветврачи проводят ежемесячно – в каждый последний четверг.

Специалисты отмечают, что стерилизация помогает питомцу избавиться от гормональных сбоев, стать спокойнее и игривее. В большинстве случаев увеличивается и продолжительность жизни животного. Но основной целью стерилизации является снижение количества бездомных кошек и собак гуманным способом.

Таганрожцам для участия в акции 30 марта необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом. Государственная ветеринарная лечебница расположена на улице Котлостроительной, 43. Телефон: (8634)64-49-11.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)