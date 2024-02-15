Акция «Бессмертный батальон» состоялась у мемориала «Черный тюльпан» в Таганроге

Акция «Бессмертный батальон», посвященная 35-й годовщине вывода контингента советских войск из Афганистана, состоялась сегодня, 15 февраля, в полдень у мемориала воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» в Военном городке Таганрога.

Почтить память погибших пришли председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, заместитель начальника УМВД России по г. Таганрогу, полковник полиции Владимир Донник, директор Таганрогского механического колледжа Рафаил Магерамов. А также представители ветеранских организаций, члены Ростовского областного отделения общественной организации семей погибших защитников Отечества во главе с её председателем Эльвирой Иванкович, семьи участников боевых действий, курсанты, школьники, воспитанники юнармейских отрядов.

Отдавая дань уважения воинам-интернационалистам, чтя память павших, мы гордимся нашими земляками, которые на своих плечах с честью и достоинством вынесли суровые испытания. И разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, – отметила Инна Титаренко.

Обращаясь к ветеранам-афганцам, глава Таганрога выразила благодарность за проявленную стойкость и героизм при выполнении гражданского и воинского долга.

Ваша верность боевому товариществу всегда будет достойным примером для подрастающего поколения, — подчеркнула Инна Титаренко.

Источник: городская Дума Таганрога