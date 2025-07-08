Аграриям Дона рассказали, почему важно искоренять полевой вьюнок

Полевой вьюнок – многолетний, особо опасный сорняк стратегических сельскохозяйственных культур.

Отдел по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области сообщает, что при проведении планового фитосанитарного обследования сельхозугодий на территории области выявлено активное развитие после прошедших дождей полевого вьюнка.

Этот сорняк имеет карантинное значение для основных стран-импортёров российского зерна. Семена и всходы вьюнка образуются с июля до конца октября.

«Руководителям хозяйств рекомендуется организовать выявление распространения сорняка до окончания созревания семян, а также определение примеси его семян в посевном материале сельскохозяйственных культур и партиях зерна, которые планируется вывозить за рубеж», — сообщает ведомство.

При обнаружении уборки или перед севом озимых культур вьюнка рекомендуется проводить агротехнические мероприятия по борьбе с ним — подрезание орудиями обработки почвы в системе основной и предпосевной обработки.

До появления всходов также можно применять гербициды на основе глифосата. При выявлении всходов в посевах озимых зерновых культур проводится обработка гербицидами при достижении экономического порога вредоносности, составляющего 8 сорняков на 1 м². Для недопущения формирования резистентных популяций при повторных обработках следует проводить смену действующего вещества.

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Следует применять только препараты, включённые в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации», в соответствии с установленными регламентами.

Фото Россельхозцентра по Ростовской области