Аграрии Ростовской области собрали 1,75 млн тонн зерна нового урожая

В 2025 году донским аграриям предстоит убрать ранние зерновые и зернобобовые на площади 3,15 млн гектаров.

На данный момент, в уборочную страду включились 42 из 43 районов Дона. 9 июля ход уборки оценил глава донского региона Юрий Слюсарь, который посетил с рабочим визитом хозяйство «Колос» Матвеево-Курганского района.

В этом сельскохозяйственном кооперативе занимаются выращиванием растений и разведением крупного рогатого скота. К началу посевной кампании 2025 года было подготовлено 4900 га земли. В стаде насчитывается 3100 голов крупного рогатого скота, проводится селекционная работа. В 2023 году здесь была открыта единственная в Ростовской области лаборатория по трансплантации эмбрионов, благодаря чему уже получено 150 телят.

Юрий Слюсарь встретился с руководителем и механизаторами «Колоса». Председатель сельхозкооператива Василий Скрытченко рассказал, что такого сложного для урожая года он не помнит. Средняя урожайность в хозяйстве высокая — 20 ц/га (соседи собирают по 3-4 ц/га). Наибольшую урожайность показывают сорта местной селекции — их высеяно около 70%.

«Сорта «Аскет», «Станичная», «Донская степь» — наиболее морозо- и засухоустойчивы, дают хороший результат. На некоторых полях мы получили по 35 ц/га», — отметил Василий Скрытченко.

В 2025 году в Ростовской области планируется собрать урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 3,15 млн га. Основу будущего урожая традиционно заложили осенью прошлого года, когда озимыми было засеяно около 2,8 млн га. Весной посевные работы продолжились — засеяно ещё более 630 тыс. га яровым зерном.

«Действительно, в этом году уборочная страда проходит в непростых условиях: весенние заморозки и засуха негативно сказались на урожае — пока что он ниже, чем в 2024 году. Сейчас аграрии уже обработали 26% уборочных площадей и собрали 1,75 млн тонн зерна», — привел цифры Юрий Слюсарь.

Глава региона также сообщил, что власти Ростовской области совместно с Минсельхозом России рассматривают возможность продления льготных кредитов для поддержки донских производителей.

В распоряжении донских хозяйств есть всё необходимое для проведения уборочной кампании. Из 10 млрд рублей, выделенных в этом году на развитие АПК, 4,6 млрд рублей уже направлено аграриям. Кроме того, сельхозпроизводителям выдано 14,8 млрд рублей в виде льготных кредитов, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

Фото: donland.ru