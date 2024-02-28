Агитационный поезд Минобороны «Сила в правде» приедет в Ростовскую область

Посетить поезд, выставку стрелкового оружия и боевой техники можно будет 3 марта в донской столице, на вокзале Ростов-Главный, с 9.30 до 13.30. В составе агитационного поезда – 9 тематических вагонов.

Агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. До 8 мая поезд пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в 67 субъектах Российской Федерации – от Москвы до Владивостока.

В составе агитационного поезда — девять тематических вагонов, в том числе с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Юнармии.

Особый интерес представляет вагон «Альянс обетованный», экспозиция которого посвящена спецоперации. Посетители увидят пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов.

На специальной платформе-сцене пройдет концерт творческих коллективов Минобороны РФ. Также перед посетителями передвижной выставки выступят донские творческие коллективы.

На платформе рядом с поездом будут развернуты выставка стрелкового оружия и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, говорится в сообщении на портале правительства региона.

Фото Минобороны РФ