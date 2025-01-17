Афиша Таганрога: планируем ненастные крещенские выходные

В предстоящие выходные погода не собирается баловать нас хорошей погодой – будет пасмурно, а временами обещают дождь со снегом. Не смотря на это, многие таганрожцы все равно захотят посетить службы в городских храмах и окунуться в ледяную воду купели.

Тем временем городские учреждения культуры традиционно подготовили много интересных и познавательных мероприятий, которые тоже сложно оставить без внимания. Мастер-классы и экскурсии есть в программе Таганрогского художественного музея. Лекция и трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии запланированы в Чеховской библиотеке. Замечательные спектакли и сказку для детей покажут в театре им. Чехова. Во Дворце Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

18 января в 11 часов — мастер-класс для детей «Крещенский Сочельник» по изготовлению открытки.

19 января в 14 часов — экскурсия «Времен связующая нить» по экспозиции «Три века русского искусства». С 21 января будет работать выставка живописи и графики «Город Чехова в городе Таганрог». Обзорные экскурсии.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

19 января в 11 часов — «Известный неизвестный Таганрог»: лекция кандидата филологических наук, заведующей отделом «Литературный музей А.П. Чехова», профессора кафедры русского языка и литературы ТИ имени А.П. Чехова Виктории Кондратьевой «Современные сценические интерпретации пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня»». В 17 часов – трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Национальный филармонический оркестр России (дирижер -Владимир Спиваков, фортепиано- Шио Окуи). Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

18 января в 17 часов – драма «Макбет. NET».

19 января в 17 часов — «Каренины. Лабиринты памяти…», а для детей в этот день в 11 часов – сказка «День рождения кота Леопольда».

Большой зал Таганрогского музыкального колледжа (Октябрьская пл., 3)

19 января в 14 часов – концерт профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано Ростовской Государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, заслуженного артиста России Владимира Дайч. В программе – произведения Бородина Шостаковича, Моцарта, Шуберта, Мусоргского, Прокофьева.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

18 января с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). В 14 часов – публичная лекция «Священники -преподаватели таганрогской гимназии». В 16 часов – литературно-музыкальная программа «Скучно без сильной любви» по переписке Антона Павловича Чехова с Ольгой Книппер-Чеховой.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

18 января в 12 часов — тематическая экскурсия «Что общего между мною и Чеховым…» (к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

19 января в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Барокко – Необарокко». Участвуют лауреат премии Ю. Темирканова и международных конкурсов, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов (фортепиано); выпускник музыкальной академии «Мan Cesped» и Института «Eduardo Laredo» в Боливии, РГК им. С.В. Рахманинова, помощник концертмейстера Ростовского академического симфонического оркестра А. Лапич (скрипка).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

18 января в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

18 января в 13 часов — музыкально-поэтическая программа «Вальс белых сов».

19 января в 14 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

ежедневно с 10 до 17 часов – выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» (ёлочные игрушки XIX-XXI вв.).

Ранее мы рассказали, когда в храмах Таганрога пройдут службы и освящение воды на Крещение в 2025 году.

Фото Олега Хмелевского