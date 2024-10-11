Афиша Таганрога: где побывать в наступающие октябрьские выходные

Наступающая суббота в Таганроге обещает быть теплой и ясной, а вот в воскресенье уже возможны дождь и похолодание — осень вступает в свои права. Но все равно еще достаточно комфортно гулять по тихим улочкам города, а от непогоды можно спрятаться в наших учреждениях культуры, где всегда уютно и интересно.

Так, в библиотеке можно посмотреть трансляцию из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. В Таганрогском художественном музее — новая выставка, посвященная 150-летию Николая Рериха. Ребят ждут на мастер-классах в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» городского парка. Концерт джаз-оркестра состоится в ДК «Фестивальный».

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

13 октября в 14 часов — вечер памяти Леонида Севера, члена творческого Союза писателей России, Союза писателей Беларуси, Международного Союза писателей и мастеров искусств.

15 октября в 15 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Сказки с оркестром. Оскар Уайльд, «Звездный мальчик». Читают Марина Александрова и Игорь Петренко. Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер — Игорь Манашеров). Вход свободный.

Дом Чайковских (ул. Греческая, 56 б)

13 октября в 14 часов — концерт «Я рожден с душою пылкой…», к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова (с участием студентов Таганрогского музыкального колледжа).

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

12 октября в 11 часов — мастер-класс «Бабочка павлиний глаз» по рисованию солью. В 12 часов — лекция «Загадки Н.К. Рериха» из цикла «Вехи славных юбилеев». В 14 часов — лекция «Хоровод крестьянских муз, или Великолепный смех» из цикла «Вехи славных юбилеев», к памятной дате Филиппа Малявина.

13 октября в 14 часов — «Времен связующая нить…», экскурсия по экспозиции.

До конца ноября работает выставка «Николай Рерих. Путь к свету».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

12 октября в 17 часов — спектакль «Пять-двадцать пять».

13 октября в 17 часов — комедия «Д-Р», а для детей в этот день в 11 часов — сказка «Все мыши любят сыр».

Парк КиО им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые проходят в арт-пространстве «Таганрогский трамвай»

12 октября с 11 до 13 часов — мастер-класс «Кукуруза».

13 октября с 11 до 13 часов — мастер-классе «Осенний зонтик».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

12 октября в 18.30 — постановка «Как Зоя гусей кормила».

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

13 октября в 17 часов — новая программа «Большой осенний концерт» Таганрогского джаз-оркестра им. В. Парнаха (художественный руководитель Вячеслав Акимов).

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-34-48)

12 октября в 17 часов — концерт ансамбля армянских танцев «Урарту».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

12 октября с 10 до 12 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). 13 октября в 12 часов — публичная лекция «Нравственный кодекс А.П.Чехова».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

13 октября в 12 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек, по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

Выставка «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» знакомит посетителей с картиной знаменитого художника-передвижника и историей ее возвращения в собрание музея-заповедника после изъятия немецко-фашистскими захватчиками.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

12 октября в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

13 октября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. * (8634) 61-36-73)

12 октября в 12 часов — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки», с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Птица счастья».

13 октября в то же время — тематическая программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести», с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Золотая рыбка».

Фото Сергея Плишенко