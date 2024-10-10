В Таганроге открылась выставка «Николай Рерих. Путь к свету»

9 октября, в 150-ю годовщину со дня рождения Николая Константиновича Рериха (он родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге) в Таганрогском художественном музее открылась камерная выставка «Николай Рерих. Путь к свету».

Большинство гостей, пришедших на открытие выставки и на первую экскурсию по ней, составили студенты-иностранцы Южного федерального университета, которые живут и учатся в нашем городе.

«Искусство объединит человечество… Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью…», – был убежден знаменитый на весь мир русский художник Николай Константинович Рерих.

Николай Рерих – личность многогранная: художник и мыслитель, писатель и поэт, правовед и историк, археолог и путешественник, общественный деятель, создатель в Индии высокогорного Института научных исследований «Урусвати», основатель международных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира», автор идеи и инициатор первого международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» – Пакта Рериха, подписанного 15 апреля 1935 года. 15 апреля теперь — Международный день культуры.

Огромное наследие Николая Рериха вызывает интерес во всем мире. В 1991 году в Москве организован Международный центр Рерихов. Вслед за ним появились общества, центры и фонды семьи Рерихов во многих городах России. В 1992 году был учрежден Региональный общественный «Донской Фонд Рерихов». С 1995 года Таганрогский художественный музей сотрудничает с командой Фонда.

В собрании ТХМ – три подлинных работы Николая Константиновича Рериха. Одно из этих оригинальных произведений искусства – живописное полотно «У священного огня» — было представлено в зале, где состоялось открытие выставки, звучали слова о художнике и музыка.

После торжественного открытия выставки гости прошли в зал, где представлены две другие работы мастера, предоставленные музеем, а также репродукции его работ, фотографии, книги, документы легендарной семьи, предоставленные руководителем Донского Фонда Рерихов Игорем Владимировичем Калайдовым, который и провел по экспозиции первую экскурсию.

Выставка продолжит работу до конца ноября.

Владимир ОВЧАРОВ, фото автора