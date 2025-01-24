Афиша Таганрога: что посмотреть в Таганроге в чеховские выходные

В Таганроге продолжается декада мероприятий, посвященная 165-летию со дня рождения А.П. Чехова. Учреждения культуры подготовили интересные экскурсии, выставки, литературно-музыкальные встречи. Вас ждут в библиотеке, Таганрогском художественном музее, музеях Таганрогского музея-заповедника, Чеховском театре.

Состоятся и другие программы. Так, 25 января в библиотеке будут вспоминать Владимира Высоцкого, в ТХМ пройдет музыкальная встреча, приуроченная в 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 27 февраля этой же теме посвящен патриотический концерт в ДК «Фестивальный».

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой кульутрный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

25 января в 12 часов — познавательный квест «От сессии до сессии» об Императорской Академии художеств, посвященный Дню студента. В 14 часов — музыкальная встреча «Чехов и художники».

26 января в 14 часов — «Мамочка, поднимайся!», к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В 17 часов — художественно-музыкальное мероприятие «Гусиный разговор, или Природа заставляет нас летать», к 165-летнию со дня рождения А.П. Чехова.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96).

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

25 января в 16 часов — вечер поэзии и песен Владимира Высоцкого «Четыре четверти пути» представляют библиотека имени А.П. Чехова, клуб авторской песни «Арвентур» и спортивный клуб «Дзюдо тайм».

28 января в 13 часов — трансляция из камерного зала Московской филармонии. «Шутки в одном действии». Антон Павлович Чехов. Одноактные пьесы «Медведь», «Юбилей», рассказ «Месть». Художественное слово — актриса Московского театра мюзикла Татьяна Батманова.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

28 января в 16 часов — литературно-музыкальная гостиная о жизни и творчестве А. П. Чехова «Его слава наполнит весь мир» с участием самодеятельных театральных коллективов, студентов ТМК и учащихся таганрогских музыкальных школ. На все мероприятия вход свободный.

До 2 февраля работает выставка, посвящённая рассказу А.П. Чехова «Каштанка».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

26 января в 17 часов — драма «Три сестры».

29 января в 18 часов — постановка «Человек в футляре».

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89 тел. 8 (8634) 38-33-61)

продолжает работу выставка художественных работ учащихся ТДХШ им. С.И. Блонской «Я вновь читаю чеховские строки».

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

27 января в 12.30 — концертная программа «Без права на забвение» ко дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Таганрогский музей-заповедник

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

25 января в 12 часов — тематическая экскурсия «Картинки Таганрогской жизни в произведениях Чехова».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

25 января в 14 часов — тематическая экскурсия «В гостях у Таганрогского купца».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

26 января в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Четыре руки, один рояль». Произведения Моцарта, Шуберта, Брамса и Равеля исполнят лауреаты международных конкурсов преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов и артистка Ростовского академического симфонического оркестра, доцент кафедры камерного ансамбля РГК им. С.В. Рахманинова Ольга Журавлева.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

25 января в 12 часов, 26 января в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

25 января в 14 часов — тематическая экскурсия «Путешествие в чеховский Таганрог».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

26 января в 12 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

До 26 января — выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова», ёлочные игрушки XIX-XXI вв.

Фото Сергея Плишенко