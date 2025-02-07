Афиша Таганрога: что посмотреть в холодные февральские выходные

Морозными и ветреными будут наступающие выходные. Поэтому самое лучшее — провести их в теплых и уютных учреждениях культуры Таганрога.

В Чеховской библиотеке открылась юбилейная выставка Сергея Плишенко — посмотрите на любимый город глазами фотохудожника. Экскурсии и музыкальные встречи проводит Таганрогский художественный музей. Комедию «Ханума» и сказку для детей предлагает драматический театр им. А.П. Чехова. А послушать музыку Шопена можно во Дворце Алфераки.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой зимний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

До 25 февраля — персональная выставка Сергея Плишенко «ФОТОжизнь».

12 февраля в 16 часов — цикл «Портреты русских пианистов»: композитор Николай Луганский. Концерт учащихся фортепианного отделения Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

9 февраля в 11 часов в рамках проекта «Известный неизвестный Таганрог» состоится лекция Елены Алексеенко «НЕархеология таганрогских берегов» о мадларкинге ( буквально термин означает — копание в мусоре) и «некультурном» слое, который оставляют люди.

Дом Чайковского (ул. Греческая, 56 б)

9 февраля в 14 часов — музыкально-драматическая композиция «Со мной мой Пушкин».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

8 февраля в 14 часов — тематическое мероприятие «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения…», посвященное таганрогскому подполью (в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне).

9 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Как Пушкин двум царям служил». В 14 часов — художественно-музыкальная встреча «Чарующий мир итальянских мелодий» ко Дню памяти А.С. Пушкина. В 16 часов — концерт «Бетховен. Последний из титанов» Даниила Топольского.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

8 февраля в 17 часов — музыкальная комедия «Ханума».

9 февраля в 17 часов — постановка «Макбет. NET». А для детей в этот день в 11 часов — «Сказка старого замка».

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 38-33-61)

10 февраля в 18 часов — открытие выставки «А.П. Чехов глазами искусственного интеллекта».

Таганрогский музей-заповедник

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

8 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «В гостях у таганрогского купца».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

8 февраля в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Музыка Фредерика Шопена». Произведения великого польского романтика исполнит лауреат международных конкурсов пианист Рустам Мурадов.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

8 и 9 февраля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

9 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Фото Сергея Плишенко