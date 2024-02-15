Афганские дороги полковника Антоненко

Сегодня, 15 февраля, исполняется 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Корреспондент «Таганрогской правды» встретился с одним из участников афганской войны, полковником в отставке Александром Антоненко. Вот что рассказал ветеран.

Перед ним не стоял вопрос «Кем быть?». Конечно, военным. Отец и дед воевали в Великую Отечественную, прадед — в казачьих войсках в Первую мировую, семейной реликвией стала его серебряная шашка с гравировкой «За храбрость».

К мечтам тернистые пути

К сожалению, родители не поддержали порыв сына и настояли на поступлении в политехнический институт в Новочеркасске. Через два года юноша тайно от них покинул институт и поступил в Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Хотел пойти в авиационное, но медкомиссия решила иначе.

После училища — назначение в Прикарпатский военный округ, учеба в Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного. В 1986 году, по ее окончании, — назначение на должность старшего офицера управления связи Южного направления в Туркестанском военном округе (ТуркВО). В Афганистане уже шли активные боевые действия. Офицер подал по команде рапорт о направлении его для прохождения службы, как говорили, «за речку». Получил отказ. Решил пойти путем неофициальным.

Ограниченным контингентом наших войск тогда командовал генерал-лейтенант Игорь Родионов. В его подчинении Александр Иванович служил в Прикарпатье. Связист легко дозвонился до командующего и попросить о своем назначении в ДРА. Генерал, зная офицера только с хорошей стороны, к просьбе отнесся положительно. Через непродолжительное время майор Антоненко приступил к исполнению должности старшего офицера отдела связи 40-й армии по радио и космической связи. Место дислокации — Кабул.

Боевые будни

Связь для армии, особенно в военное время, — основа управления войсками. Без нее они глухи, слепы и немы. Офицер участвовал в 17 операциях, проводимых командованием армии, не считая отдельных заданий. В составе оперативных групп обеспечивал связью руководство по схеме «вверх» — до Генерального штаба Вооруженных сил, а по схеме «вниз» — до отдельно расположенного экипажа танка. Малейший сбой или обрыв связи грозили потерями. В этих условиях связистов берегли, но и спрашивали с них, если что, по полной.

До районов проведения операций добирались по-разному, чаще «по земле». Дороги Афганистана полны неожиданностей. По части минирования «духи» были мастера — применяли и мины-ловушки, и мины-сюрпризы. Саперы, идущие впереди колонны, не всегда их обнаруживали. Мины могли установить так, что одна или несколько машин проезжали невредимыми, а при наезде следующей происходил подрыв. Случалось, что впереди колонны с бронетехникой пускали танк с минным тралом. Заложенный фугас под тралом не срабатывал, а идущие следом танк, БМП подрывались. Здесь уже присутствовал элемент везения или его величество случай.

Приходилось бывать в различных ситуациях. При проведении спецназом ВДВ операции «Караван» Александр Иванович в очередной раз обеспечивал связь. Сутки под палящим солнцем вместе со спецназовцами пролежал в засаде, ожидая караван моджахедов. Дождались. Разведывательный дозор пропустили, а когда караван оказался в зоне поражения огнем, ударили «в голову» и «в хвост» колонны. Потом стреляли по всему, что могло двигаться. «Добычей» стали оружие, боеприпасы и наркотики. Всё собрали и сожгли. Для скорейшей эвакуации вызвали бронетранспортеры и вертолеты.

Однажды «духи» окружили плотину под Кандагаром с целью последующего подрыва. Командование приняло решение деблокировать объект. Для выполнения задания в район направили подразделения мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Шинданте.

В оперативную группу вновь включили подполковника Антоненко. Противник тогда бой не принял, свернул силы и ушел в горы. Мотострелки расположились на плато вблизи плотины, выставили охранение. Казалось, предусмотрели всё. Не знали только, что у «духов» есть реактивные снаряды из Египта, весьма неприхотливые в использовании. Для их запуска достаточно соорудить подобие «направляющей» из… камней. Электрозапал приводил в действие реактивный двигатель, и ракета летела к цели.

На плато раздались первые взрывы. Для уничтожения позиций врага пришлось фактически вызвать огонь на себя. «Вертушки» отработали успешно, только воспоминания о той ночи преследуют по сей день. И так — от одной операции к другой с небольшими перерывами в течение двух лет: с 1987-го по 1989-й.

Нескромный вопрос

Его задал полковнику, увидев в альбоме фотографию после «Афгана». На парадном мундире — правительственные награды. Вопрос звучал так: «За что»?

Первая — медаль «За отвагу». Тогда солдаты правительственных войск за три дня сдали захваченный нашими Кундуз моджахедам. Город разграбили, мужчин убили, женщин увели в Пакистан для продажи в рабство. Но главное — под Кундузом был аэродром. Операцию по его деблокированию поручили батальону 103-й воздушно-десантной дивизии.

Ночью самолеты с десантниками и оперативной группой практически на ощупь приземлились на взлетно-посадочной полосе. Был приказ операцию провести по-тихому, огня не открывать. Подполковник этот приказ нарушил, заметив в дыму двух «духов» с ручным гранатометом, направленным в сторону транспортного «борта». Не раздумывая, открыл огонь и расчет гранатомета уничтожил.

Аэродром освободили, а утром старший построил группу и задал единственный вопрос: «Кто стрелял»? Ожидая наказания за нарушение приказа, под сочувствующие взгляды Александр Иванович вышел из строя. Оказалось, что его представили к медали.

Второй наградой стал орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. Им наградили за успешное обеспечение связи в нескольких операциях, имеющих важное оперативное значение.

Ордена Красной Звезды подполковник удостоился перед выводом наших войск. И вновь – за обеспечение устойчивой связи с подразделениями, доставлявшими боеприпасы частям афганской армии в Шиндант, Кандагар, Газни, Гардез… Обстановка уже тогда складывалась непростая, и требовалось мужество при выполнении поставленной задачи.

Афганским орденом «Звезда» III степени награжден за участие в операции «Тропа». Тогда по оперативной группе 40-й армии и офицерам воинских частей, находящимся на командно-наблюдательном пункте, открыли огонь с господствующих высот. Появился неприятель буквально из-под земли. Александр вовремя заметил группу из пяти человек, скрытно выдвигавшихся на позицию. Взял у растерявшегося солдата ручной пулемет, выждал, когда враги выйдут на ровное плато, и очередью уничтожил всех пятерых.

Вывод войск

Поистине долгожданного события ждали все военнослужащие ограниченного контингента наших войск. Первый этап вывода начался в 1988 году и продлился с 15 мая до 15 августа. Для офицера это оказались напряженные месяцы — необходимо было обеспечивать устойчивую и защищенную связь в звене: отдельная часть — командующий 40-й армией — Генеральный штаб ВС СССР. А также связь с подразделениями, обеспечивающими безопасность вывода, и авиацией, прикрывающей движение колонн.

Для вывода контингента из ДРА тогда выбрали два направления. Подполковник Антоненко выходил 15 февраля 1989-го в составе колонны войск, идущих по маршруту Тарагунчи — Кушка. Об успешном завершении операции доложили министру обороны СССР по каналу связи, организованному Александром Ивановичем.

В Ташкенте всё это время жила супруга — Надежда Анатольевна. Два тревожных года прошли в ожидании мужа. Каждый день был наполнен страхом за его жизнь. Отвлечься от беспокойных мыслей помогала работа. В Ташкенте Надежда трудилась заведующей кафе ТуркВО. Посещали его военнослужащие, члены их семей, участники сборов, проводимых штабом округа, артисты, направлявшиеся «за речку» для концертов. Она помогала с билетами и поисками временного жилья, не раз встречала высоких должностных лиц из Москвы.

Свой рассказ ветеран боевых действий сопровождал показом фотографий. Не всегда четкие, сделанные любительским фотоаппаратом снимки продолжают хранить память о боевых товарищах, армейских буднях и местах, где пришлось воевать.

Продолжили династию сын Андрей (подполковник) и дочь Оксана (прапорщик). Оба сейчас в запасе. Внук Владислав выполняет задачи в зоне проведения СВО. Несмотря на то, что семья военная, хочется пожелать всем мира.

Евгений БУТЫЛИН, фото предоставлены Александром Антоненко