Аэропорт Платов получит финансовую поддержку правительства

Вопрос о выделении дополнительного финансирования аэропортов России, работа которых была приостановлена весной 2022 года, был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 11 декабря.

Свыше 10,5 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов, сообщает правительство РФ.

Кроме ростовского аэропорта Платов, в список входят аэрогавани в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель – ноябрь 2024 года, говорится в сообщении.

Это не первый транш правительства на поддержку аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В июне 2024 года на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году – более 8 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей.

Фото: ВК Аэропорт Платов