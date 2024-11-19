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Администрация Таганрога вошла в число лауреатов конкурса «Сильно сказано»

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Конкурс «Сильно сказано» проводится ежегодно с целью изучения и обобщения положительного опыта работы муниципальных образований Ростовской области в направлении обеспечения защиты прав потребителей.

Новости Таганрога

Администрация Таганрога приняла участие в номинации «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав потребителей среди муниципальных образований Ростовской области» и была награждена дипломом за 2 место и ценным подарком.

Также за победу в номинации «За оригинальное решение» конкурса детских рисунков по тематике «Защита прав потребителей» в рамках региональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области награждена ученица 5-го класса школы № 34 Анастасия Дегкаева.

В конкурсе по «Профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей» среди высших учебных заведений Ростовской области 5 место заняли студентки второго курса ТИУиЭ Владлена Баркова и Валентина Мазурова.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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