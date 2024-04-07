Абитуриенты из Ростовской области смогут пройти онлайн-прослушивания в ГИТИС

Предварительный отбор в ГИТИС будет проходить в середине апреля на базе платформы МТС Линк. Абитуриенты смогут попробовать свои силы в актерском мастерстве и сценографии в формате виртуальных консультаций. Прослушивания состоятся онлайн, желающим поступить в ГИТИС не нужно покидать пределы региона, сообщает пресс-служба МТС по Ростовской области.

18 и 19 апреля состоятся встречи педагогов ГИТИСа с абитуриентами Дона на базе цифровой платформы МТС Линк по двум направлениям: актерский факультет и факультет сценографии (кафедра искусства грима). 18 и 19 апреля организуются встречи педагогов с актерами, а 19 апреля – со сценографами. Для участия в консультациях нужно заранее зарегистрироваться. Участники, которые успешно пройдут первичный отбор, будут рекомендованы на следующие этапы для поступления в ГИТИС.

Начинающим актерам надо подготовить чтецкую программу: басня, стихотворение и проза. Педагоги смотрят, в первую очередь, на глубину понимания произведения, его подачу и способность заинтересовать им. Кроме того, у абитуриентов проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность. Также некоторых участников могут попросить исполнить какую-либо песню или танец.

Претенденты на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» должны заранее выполнить задание. А именно – придумать и нарисовать в любой технике эскиз сценического грима Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС проводятся в регионах на базе проекта «Поколение М» компании МТС. Это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

Образовательная цифровая платформа «Поколение М» – онлайн-площадка, где дети со всей Ростовской области могут не только показать свои таланты, пройти стажировки у известных мастеров, стать на шаг ближе к своей мечте – поступлению в ГИТИС, но помочь тяжелобольным сверстникам. Донские подростки – очень активные и талантливые. В 2023 году 15-летняя Надежда Куцовол и 12-летняя Анастасия Новикова успешно прошли очные предварительные прослушивания в ГИТИС в Краснодаре и получили рекомендации к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, — заявил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Фото предоставлено пресс-службой МТС по Ростовской области