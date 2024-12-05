В Таганроге продолжаются проверки автотранспортных предприятий

Городские власти вновь выявили нарушения в их работе.

В Таганроге местные власти по поручению главы города Светланы Камбуловой продолжают систематическую работу по контролю общественного транспорта. Автотранспортные предприятия проверяются на предмет их соответствия контрактным требованиям и выполнения обязательств, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам первого заместителя главы администрации Таганрога Христофора Ермашова, в ходе проверок выявлены нарушения, как и на прошлой, и на позапрошлой неделе.

«Управлением транспорта в установленном порядке будут составлены акты, направлены претензии перевозчикам. Работу в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Таганрога продолжим», — подчеркнул Христофор Ермашов.

Подробнее о рейде мы расскажем в ближайшее время.

Фото Марины Даренской