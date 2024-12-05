Главная » Новости Таганрога

В Таганроге продолжаются проверки автотранспортных предприятий

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Городские власти вновь выявили нарушения в их работе.

Новости Таганрога

В Таганроге местные власти по поручению главы города Светланы Камбуловой продолжают систематическую работу по контролю общественного транспорта. Автотранспортные предприятия проверяются на предмет их соответствия контрактным требованиям и выполнения обязательств, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам первого заместителя главы администрации Таганрога Христофора Ермашова, в ходе проверок выявлены нарушения, как и на прошлой, и на позапрошлой неделе.

«Управлением транспорта в установленном порядке будут составлены акты, направлены претензии перевозчикам. Работу в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Таганрога продолжим», — подчеркнул Христофор Ермашов.

Подробнее о рейде мы расскажем в ближайшее время.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога проверка рейд транспорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru