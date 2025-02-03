9,4 тонны нелегального топлива обнаружили донские таможенники на теплоходе из Египта

Дизельное топливо для морских судов перевозчик транспортировал под видом технической воды.

«Лишнее» топливо сотрудники Ростовской таможни обнаружили при осмотре теплохода, прибывшего в пункт пропуска Речной порт Ростов-на-Дону из порта Абу-Кир (Египет).

«В ходе проведения совместного контроля таможенники и пограничники выявили сокрытый перевозчик груз. 9,4 тонны дизельного топлива стоимостью 500 тыс. рублей было ввезено без декларирования под видом технической воды в цистерне, не предназначенной для хранения судового топлива», — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ. Судовладельцу грозит крупный штраф и конфискация товаров и транспортного средства.

Фото Ростовской таможни