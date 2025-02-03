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9,4 тонны нелегального топлива обнаружили донские таможенники на теплоходе из Египта

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Дизельное топливо для морских судов перевозчик транспортировал под видом технической воды.

Новости Ростовской области

«Лишнее» топливо сотрудники Ростовской таможни обнаружили при осмотре теплохода, прибывшего в пункт пропуска Речной порт Ростов-на-Дону из порта Абу-Кир (Египет).

«В ходе проведения совместного контроля таможенники и пограничники выявили сокрытый перевозчик груз. 9,4 тонны дизельного топлива стоимостью 500 тыс. рублей было ввезено без декларирования под видом технической воды в цистерне, не предназначенной для хранения судового топлива», — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ. Судовладельцу грозит крупный штраф и конфискация товаров и транспортного средства.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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