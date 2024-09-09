Главная » Новости Ростовской области

92-летний житель Ростовской области впервые женился

На чтение 1 мин Просмотров 453 Опубликовано

Избраннице возрастного молодожена — 55 лет.

Новости Ростовской области

О радостном событии — появлении новой семьи — рассказал ЗАГС Ростовской области. Пара зарегистрировала отношения в отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

В пересчете на двоих, супругам исполнилось 147 лет.

«Николаю Хореновичу — 92 года, он не состоял в браке ранее и твердо решил отпраздновать очередной день рождения будучи женатым человеком. Свою супругу Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины, а Ольга Васильевна считает, что её муж — самый добрый, отзывчивый и любящий», — говорится в сообщении.

А не так давно, в конце августа 2024 года, в отделе ЗАГС Советского района донской столицы поздравляли «бриллиантовых» и «изумрудных» юбиляров семейной жизни.

Супруги Удовиченко прожили в согласии 60 лет. Юбиляры сохранили верность, преданность друг другу, воспитали двух сыновей, помогают растить двух внучек.

Супруги Малыхины вместе живут 55 лет. Они стали примером истинных семейных отношений не только для сына и дочери, но и для молодого поколения.

Семьи поздравили с праздником и вручили им поздравления губернатора Ростовской области и памятные подарки.

Фото: ЗАГС Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЗАГС семья хорошие новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru