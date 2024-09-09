92-летний житель Ростовской области впервые женился

Избраннице возрастного молодожена — 55 лет.

О радостном событии — появлении новой семьи — рассказал ЗАГС Ростовской области. Пара зарегистрировала отношения в отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

В пересчете на двоих, супругам исполнилось 147 лет.

«Николаю Хореновичу — 92 года, он не состоял в браке ранее и твердо решил отпраздновать очередной день рождения будучи женатым человеком. Свою супругу Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины, а Ольга Васильевна считает, что её муж — самый добрый, отзывчивый и любящий», — говорится в сообщении.

А не так давно, в конце августа 2024 года, в отделе ЗАГС Советского района донской столицы поздравляли «бриллиантовых» и «изумрудных» юбиляров семейной жизни.

Супруги Удовиченко прожили в согласии 60 лет. Юбиляры сохранили верность, преданность друг другу, воспитали двух сыновей, помогают растить двух внучек.

Супруги Малыхины вместе живут 55 лет. Они стали примером истинных семейных отношений не только для сына и дочери, но и для молодого поколения.

Семьи поздравили с праздником и вручили им поздравления губернатора Ростовской области и памятные подарки.

Фото: ЗАГС Ростовской области