90-летие отметила Галина Тамарли — ученый из Таганрога, литературовед, профессор, доктор филологических наук

В ноябре 2024 года исполнилось 90 лет Галине Ильиничне Тамарли — известному ученому-литературоведу, доктору филологических наук, профессору, специалисту по истории русской и зарубежной литературы.

Без преувеличения можно сказать, что Галина Ильинична — одна из самых ярких личностей в поистине звездном составе преподавателей-филологов, которыми прославился Таганрогский государственный педагогический институт, ныне — Таганрогский институт имени А.П. Чехова.

Галина Ильинична родилась в 1934 году в Симферополе в семье служащих.

«Я всегда очень любила читать, — вспоминает она. — «У дедушки была очень большая библиотека».

Окончив школу с серебряной медалью, Галина Ильинична поступила на филологический факультет Ленинградского государственного университета.

«Я заболела Ленинградом и университетом, — признается она много лет спустя. — У нас преподавали люди с истинной петербургской закалкой. Они были образованы, воспитаны как-то по-особому, многие из них пережили ленинградскую блокаду. Меня сразу окружила аура благородства и доброты».

Окончив в 1957 году романское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, Галина Тамарли стала работать по специальности «Филолог-романист, преподаватель испанского и французского языков и литературы».

Начало педагогической деятельности связано с вузами Симферополя: в 1957-1959 годах она преподает в Крымском сельскохозяйственном институте, затем — в Симферопольском филиале Севастопольского приборостроительного института. В 1963 году Галина Ильинична завершает образование в аспирантуре при Ленинградском университете с последующей защитой кандидатской диссертации «Драматургия Федерико Гарсиа Лорки».

«Есть мнение, что можно учиться, не хватая звезд с неба. Но сколько я себя помню, мне всегда хотелось схватить с неба ту самую звезду», — замечает Галина Ильинична.

Сотрудничество Галмны Тамарли с Таганрогским государственным педагогическим институтом начинается в 1971 году: она преподает зарубежную литературу на факультете русского языка и литературы и успешно продолжает свое научное развитие. Как истинный филолог, живущий в Таганроге, Галина Ильинична всерьез увлеклась исследованием творчества А.П. Чехова. И эта работа, как и всё, за что она бралась, ведется основательно, последовательно, с должной дозой научной смелости и новаторства. В 1995 году защитила докторскую диссертацию «Поэтика условности драматургии А.П. Чехова», а в 1996 году ей присвоено звание профессора.

Кругозор ученого никогда не ограничивается узкими тематическими рамками. Галина Тамарли уделяет пристальное внимание историко-культурному контексту творчества выдающихся авторов, связям и взаимной обусловленности литературы и философии, музыки, живописи, архитектуры. Истинный филолог должен быть эрудитом, и студентам Тамарли необходимо было знать не только о тех, кого изучают «по программе», но и о Сезанне, Шимановском, Родене, Врубеле, Шемякине.

Галиной Тамарли опубликовано более 70 научных и научно-методических работ в авторитетных научных отечественных и зарубежных изданиях. Среди них – «Поэтика драматургии А.П. Чехова: от склада души к типу творчества», «Особенности трагедии Ренессанса», «Концепция трагического у Софокла», «Концепция мира и человека в сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Синхронный диалог Чехова с культурой», «Мистики» Федерико Гарсиа Лорки: своеобразие жанра», «Чехов неисчерпаем» и другие.

Широкий кругозор, эрудиция, огромная работоспособность и постоянный творческий поиск Галины Ильиничны всегда позволяют ей профессионально определять не только современные направления литературоведческих исследований, но и их далекую перспективу.

Весомы заслуги Галины Ильиничны в подготовке кадров высшей квалификации. Под ее научным руководством окончили аспирантуру, защитили диссертации кандидата филологических наук и теперь преподают в разных вузах страны выпускники нашего института разных лет.

Хорошо известно, что каждый, кому довелось учиться у Галины Ильиничны, всю жизнь этим гордится. Утверждение «я учился у Тамарли» — это своеобразный знак качества полученного образования для многих филологов, живущих и работающих не только в Таганроге и Ростовской области, но и далеко за их пределами.

«Галина Ильинична — один из ярчайших преподавателей моего литфака. Мы пришли на первый курс, и бывалые студенты шепотом нас готовили к неимоверной строгости Тамарли, к ее легендарным вопросам на коллоквиумах по зарубежной литературе. И к ее незабываемым по содержанию лекциям… Реальность превзошла все предупреждения и ожидания. Галина Ильинична Тамарли… Человек — легенда! Человек — звезда! Бренд литфака ТГПИ!» — так отзывается о своём преподавателе Татьяна Половинка, директор школы № 37 Таганрога, учитель русского языка и литературы.

Всё, за что бралась Галина Ильинична, делалось интеллигентно-тонко и в то же время неординарно. Она сумела превратить традиционные вечера встречи выпускников в яркое, праздничное и необыкновенно искреннее шоу, участниками которого на равных становились опытные педагоги-выпускники и пока еще робкие студенты-первокурсники.

Выпуск каждого номера ежемесячной газеты «Филолог», подготовленного под ее руководством, превращался в событие не просто факультетского, но институтского масштаба: утром, в день появления огромного полотна газеты, состоявшего из пяти-шести ватманских листов, возле него толпой собирались и преподаватели, и студенты: читали, обсуждали, изучали стиль оформления выпуска, а он каждый раз был новым, необычным.

Галина Тамарли дважды стажировалась в Испании. Ее вклад в развитие российско-испанских культурных связей отмечен Грамотой мэрии города Гранада (Испания). Признанием заслуг перед отечественной филологической наукой и педагогикой является награждение Галины Ильиничны медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения Узбекской ССР», Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарственными письмами администрации Ростовской области, ректората ТГПИ.

И всё же, наверное, высшая награда для педагога уровня Тамарли — любовь и трепетно-почтительное отношение многочисленных учеников, среди которых учителя и директора школ, психологи и переводчики, журналисты и писатели. Думается, каждый из нас строил свой педагогический маршрут под влиянием Галины Ильиничны — яркого ученого, человека, живущего своей профессией, искренне верящего в торжество образованности и интеллигентности, мудрости и красоты над темными сторонами действительности.

Всей своей жизнью, своей энергией, своим творческим горением, принципиальностью Галина Ильинична определила ту высокую научную и человеческую планку, которая сегодня так нужна нашему профессиональному сообществу.

«Чтение стихов на испанском… Литературная гостиная с просмотром репродукций великих художников… Рекомендация Галины Ильиничны не пропускать в своей жизни важных встреч… Общее ощущение от общения с Тамарли — это соприкосновение с удивительно талантливой личностью. Мне повезло учиться у нее. Я не пропустила эту важную встречу», — признается психолог Елена Лебсак (Шапошникова).

Перефразируя слова любимого Галиной Ильиничной Лорки, отметим: истинная преданность делу, как и истинная поэзия — «это любовь, мужество и жертва».

«Уважаемая Галина Ильинична! Примите искренние поздравления с вашим юбилеем от администрации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Таганрогского института имени А.П. Чехова, коллектива факультета истории и филологии, кафедры русского языка и литературы, студентов и выпускников. От всей души желаем вам здоровья и долгих лет жизни!».

Татьяна СУББОТИНА, заведующая кафедрой русского языка и литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат филологических наук, доцент.

Фото предоставлены ТИ имени А.П. Чехова