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9 января останутся без света жители четырех улиц Таганрога

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9 января в Таганроге останутся без электричества жители некоторых улиц города. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

Город

С 9.30 до 16 часов отключат свет в переулке 12-м Новом (к 5-му Линейному проезду). Также электричества не будет в 3-м и 4-м Линейных проездах и на улице 3-я Линия (к переулку 11-му Новому).

Ранее мы рассказали, как будут решаться проблемы с теплоснабжением Таганрога.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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