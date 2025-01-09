9 января останутся без света жители четырех улиц Таганрога

9 января в Таганроге останутся без электричества жители некоторых улиц города. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.30 до 16 часов отключат свет в переулке 12-м Новом (к 5-му Линейному проезду). Также электричества не будет в 3-м и 4-м Линейных проездах и на улице 3-я Линия (к переулку 11-му Новому).

Ранее мы рассказали, как будут решаться проблемы с теплоснабжением Таганрога.

Фото из архива