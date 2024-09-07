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9 сентября в муниципалитетах Дона начнется месячник чистоты

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Месячник чистоты стартует в Ростовской области 9 сентября. Он продлится до 12 октября и завершится большим субботником, сообщает портал донского правительства.

#ЖКХ

В мероприятиях примет участие более 76 тысяч человек, задействуют 4 тысячи единиц коммунальной техники. Уборка пройдет во всех донских муниципалитетах. Планируется очистить от мусора, листьев и веток более 75 тысяч кв. метров земель, в том числе на придорожных территориях и лесополосах.

Также будет проведена санитарная обрезка около пяти тысяч деревьев  и вывезено более 5 тысяч тонн мусора со свалочных очагов. Собираются привести в порядок и 34 тысячи метров барьерных и пешеходных ограждений.

Ранее мы рассказали, когда в Таганроге отремонтируют дороги в микрорайоне Русское поле.

Фото donland.ru

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месячник чистоты новости Ростовская область
Таганрогская правда
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