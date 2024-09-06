Когда в Таганроге отремонтируют дороги в микрорайоне Русское поле

В Таганроге в нынешнем году выполнен ремонт шести участков городских дорог. Также проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия на площади 17767,01 м2.

Однако есть еще много дорожных объектов, которые нужно приводить в порядок. К примеру, жители Русского поля обеспокоены состоянием дорог в своем микрорайоне. Также они жалуются на другие недостатки благоустройства – мусор, упавшие деревья и оставленное после ремонтных работ «Водоканала» разрытие в районе бывшего ДДТ. За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

Как нам пояснили, ремонт городских автомобильных дорог выполняется согласно адресному перечню и в рамках выделяемого финансирования. В первую очередь в районах сосредоточения социально значимых объектов городской инфраструктуры, а также по маршрутам движения городского общественного транспорта. К примеру, в нынешнем году были отремонтированы участки дорог в 27-м переулке, на улицах Театральной, Щаденко, Маршала Жукова, Адмирала Крюйса и на Николаевском шоссе. Сейчас ведутся работы на улице Циолковского и Дзержинского. Скоро начнется текущий ремонт на улице Ленина.

В связи с большим объемом ранее запланированных работ, выполнить карто-ямочный ремонт дорог в микрорайоне Русское поле пока невозможно. Но они включены в адресный перечень на третий и четвертый квартал 2025 года. И будут выполнены при выделении финансирования.

Что касается уборки на территории, прилегающей к бывшему ДДТ, то заявка уже направлена в подрядную организацию. Работы будут проведены 7 сентября. А упавшее дерево коммунальщики уже убрали сегодня. Разрытие оставленное «Водоканалом» осталось после проведения ремонтных работ вечером 5 сентября. Когда грунт немного просядет, дорожное покрытие будет восстановлено.

Фото «ТП» (из архива)