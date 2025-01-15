80 пар носков и рождественские подарки передали таганрожцы в госпиталь ДНР

80 пар теплых вязаных носков и посылки передали неравнодушные жители Таганрога в госпиталь, расположенный на территории Донецкой народной республики. Об этом в письме в редакцию «Таганрогской правды» рассказала мама российского солдата, воюющего в зоне СВО, Алёна Головко.

«В Рождество принято дарить друг другу подарки, — пишет Алёна. — Причем тот, кто их получает, испытывает радость человеческую, а кто преподносит — божественную».

Пенсионеры и мама солдата в новогодние и Рождественские праздники собрали и отправили очередную партию посылок, адресованных раненым, которые находятся на лечении в ДНР.

«Таганроженки с душою и теплом связали носочки, присовокупив к ним нательное белье, сладости и расписные рождественские пряники от Ирины, порадовав и раненых ребят, и весь медицинский отряд госпиталя», — продолжает Алёна Головко.

Носки с символикой России и победной буквой «V» вяжет пенсионерка Юстина Фридриховна.

«Низкий вам поклон, ребята, от нас!», — передавая собственноручно связанные изделия, произнесла неравнодушная горожанка Нина Ивановна Черненко. Ее поддержала вторая пенсионерка Елена Витальевна, сказав: «Вместе мы – сила». А третья, Надежда Константиновна благословила наших бойцов и со слезами на глазах произнесла: «Храни вас Бог, родненькие наши, мы рядом с вами».

Фото Алёны Головко