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8 мая в 10 утра на вокзал Ростов-Главный прибудет ретро-поезд «Победа»

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Для жителей и гостей донской столицы на перроне организуют праздничный концерт, а также экскурсии по поезду, сформированному из подвижного состава времен Великой Отечественной войны.

#День Победы

Ростов станет финальной точкой маршрута поезда в 2024 году.

В составе поезда — крытые товарные вагоны-теплушки, платформы для перевозок военной техники, салон-вагон. Состав на всем маршруте ведут два ретро-паровоза.

Паровозы и вагоны «Победы» — действующие экспонаты из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД. После прибытия ретропоезда на станцию желающие смогут осмотреть их изнутри, подняться в кабины к машинистам и увидеть работающую паровую машину, — рассказали в правительстве региона.

В честь прибытия ретропоезда «Победа» на перроне железнодорожного вокзала Ростов-Главный пройдет праздничный концерт, во время которого посетители погрузятся в атмосферу 40-х годов прошлого века. В программу включены документальные данные о Великой Отечественной войне, тематические вокальные и танцевальные номера, отрывки из литературных произведений.

После Ростова ретро-состав отправится на станцию Гниловскую, где до следующего года займет свое место на экспозиционной площадке музея истории СКЖД.

Фото СКЖД

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Великая Отечественная война День Победы ретро-поезд
Таганрогская правда
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