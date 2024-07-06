Отменен график временного отключения электроэнергии на территории Ростовской области

График временного отключения электроэнергии был введён в Ростовской области 6 июля в первой половине дня. Такие меры принимались из-за значительных перегрузок на энергосетях региона.

Об отмене графика «Россети Юг» сообщили в 15.48.

«Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО «СО ЕЭС» «РДУ» (Ростовское РДУ) о вводе графика временного отключения потребления электроэнергии на территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

В данный момент электроснабжение продолжается в нормальном режиме.

В правительстве региона пояснили, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.

«С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО «Системный оператор Единой энергетической системы» вводятся в действие графики временного отключения потребителей. При нормализации электрических режимов электроснабжение незамедлительно восстанавливается», — уточняется в комментарии донских властей.

Отмечается, что энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем, при возникновении чрезмерных нагрузок, производится кратковременное отключение. Поэтому графики отключения носят плавающий характер.

Фото «Россети Юг»