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8 апреля системы ПВО не работали по воздушным целям в небе над Таганрогом

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Сегодня, 8 апреля, жители Таганрога в соцсетях разместили информацию об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы видели в разных районах города. И предположили, что это результат работы ПВО.

Город

Информацию опровергли в пресс-центре Ростовской области. Оказалось, что сейчас в регионе все спокойно.

Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме, — говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Минобороны последний раз ПВО работали в Ростовской области 5 апреля. Тогда было сбито 44 украинских беспилотника в Морозовском районе. Позже, когда на месте происшествия велись следственные действия, произошла детонация взрывного устройства на одном из сбитых БПЛА, пострадали восемь человек.

Фото Евгений Бутылин (из архива «ТП»)

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Таганрогская правда
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