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79% россиян чтят память жертв Великой Отечественной войны

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Фразу «Никто не забыт, ничто не забыто» можно считать главным лозунгом Дня памяти и скорби. Ежегодно его отмечают в России 22 июня.

Новости Ростовской области

Именно в этот день 83 года назад ранним утром нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это стало началом Великой Отечественной войны – самой разрушительной и кровавой в мировой истории. Война длилась 1418 дней. Она унесла жизни 26,6 миллионов советских граждан, большинство из которых мирное население. В СССР были разрушены 1,7 тысяч городов и деревень.

В День памяти и скорби россияне отдают дань уважения тем, кто погиб, так и не дождавшись Победы. Кстати, события Великой Отечественной жители нашей страны помнят хорошо. Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного АНО «Диалог Регионы». Вот некоторые данные исследования:

— 90% опрошенных россиян признают геноцидом действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период Великой Отечественной войны.

— 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия.

— 79% россиян в День памяти и скорби чтят память жертв Великой Отечественной войны, вспоминают о подвиге старшего поколения.

— 77% знают, в чем заключался план «Барбаросса».

— 46% знают про план «Ост».

Чтобы люди не забывали подвиг советского народа, в России работает Национальный центр исторической памяти. В конце прошлого года его учредил Президент России. Центр призван сохранять и защищать историческую память и культуру, традиционные духовно-нравственные ценности страны, реализовывать общественно значимые проекты.

Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling среди 1200 россиян старше 18 лет.

Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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