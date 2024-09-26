700 человек из ПВР побывали на экскурсиях в Таганроге

В нынешнем году 700 человек совершили незабываемые поездки в Таганрог. Гостями нашего города стали дети с мамами, проживающие в пунктах временного размещения, расположенных на территории Неклиновского района.

С марта по сентябрь ежемесячно совершались организованные поездки на автобусах единовременно для ста человек. В нашем городе они посещали художественный музей, Чеховский театр, парк им. Горького, «Кино Нео», музей Дурова. Так, сотрудники Таганрогского художественного музея проводили для посетителей не только экскурсии по музейной экспозиции и по скульптурному дворику, но также интерактивные программы с играми, народными забавами и различными конкурсами (на фото).

Угощала гостей «Наша пекарня» — свежеиспеченными булочками и пирожками.

Поездки благодаря поддержке Благотворительного Фонда «Синара» в рамках проекта «Искусство дает крылья» организовала депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота.

Ранее мы рассказали, что школьники Таганрога принимают участие в фестивале профессий «Топ-регион».

Юрий СОМКО

Фото предоставлено Таганрогским художественным музеем