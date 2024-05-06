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7 мая в Таганроге пройдут церемония возложения цветов к мемориалам и праздничный концерт

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Таганрог готовится к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И хотя массовых торжеств в этом году не будет, город к Дню Победы преобразился.

Город

Тематические инсталляции, флаги и баннеры уже появились в городе. К этой важной работе подключились и таганрогские предприятия, — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. — Что касается праздничных мероприятий. В преддверии Дня Победы, 7 мая, в городе пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Творческие коллективы Таганрога подготовили праздничный концерт, который состоится в ДК «Фестивальный». Город присоединится к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента».

Глава администрации напомнил, что в целях обеспечения безопасности ограничено проведение массовых мероприятий вне помещений. Но несмотря на это, таганрожцев будут ждать интересные выставки, мастер-классы и тематические фотозоны в парках. Музеи готовят литературно-музыкальные программы. Для обеспечения порядка в общественных местах сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

С полной программой мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно познакомиться здесь.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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9 мая Андрей Фатеев День Победы праздник
Таганрогская правда
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