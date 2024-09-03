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64 медали завоевали батутисты Таганрога на всероссийских соревнованиях

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На всероссийских соревнованиях «Памяти жертв блокады Ленинграда», которые прошли в Санкт-Петербурге таганрогские спортсмены завоевали в общей сложности 64 медали всероссийского статуса, в том числе 15 золотых.

Новости Таганрога

Соревнования стали заключительным отборочным стартом на первенство России по батутному спорту. Они прошли в спортзале национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, который принял 280 спортсменов из 11 регионов РФ. Были разыграны награды личного и командного первенства в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, прыжках на двойном минитрампе и акробатической дорожке. Возрастные категории участников: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17 и старше лет.

Сборную Ростовской области представляли воспитанники спортшколы № 13 и центра олимпийской подготовки №1 Таганрога. Они завоевали 16 медалей в личном первенстве и 12 кубков в командном, в том числе участники команд получили 48 медалей. Таким образом, спортсмены Таганрога увезли домой 64 медали всероссийского статуса.

Победителям и призёрам всероссийских соревнований 2024 года будет предоставлено право участия в финале личного первенства России, который пройдёт в октябре в Оренбурге.

Ранее мы рассказали, что сокрушительную победу одержал таганрогский ФК «Форте» в первом матче на обновленном стадионе.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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