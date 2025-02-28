5 марта в Таганроге включат сирены

5 марта в Таганроге пройдет плановая проверка системы оповещения населения, информирует МКУ «Управление защиты от ЧС».

«5 марта 2025 года в 10.07 в городе будет проводиться проверка работоспособности средств оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей», — говорится в сообщении.