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5 марта в Таганроге включат сирены

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5 марта в Таганроге пройдет плановая проверка системы оповещения населения, информирует МКУ «Управление защиты от ЧС».

#Безопасность

«5 марта 2025 года в 10.07 в городе будет проводиться проверка работоспособности средств оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей», — говорится в сообщении.

Включение электросирен и громкоговорителей означает подачу предупредительного сигнала «Внимание Всем!», по которому населению необходимо включить телевизионные, радио, радиотрансляционные приёмники для прослушивания передаваемого сообщения.

Иллюстрация из архива

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Таганрогская правда
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