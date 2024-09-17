Крупный ландшафтный пожар потушили под Таганрогом

В СНТ «Авангард» села Вареновка Неклиновского района на площади 1000 кв. метров горела сухая растительность. Еще один природный пожар произошел в хуторе Мержаново.

Ландшафтный пожар в Вареновке возник 17 сентября около часа дня. На место оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание тушили 16 сотрудников МЧС, привлекались 4 единицы техники.

«В 15.40 пожар на площади 1000 кв. метров локализован, в 17.30 ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Еще один природный пожар 17 сентября днем ликвидировали спасатели Синявского поисково-спасательного отряда — в СНТ «Кедр» хутора Мержаново также горела сухая трава. Пожар удалось потушить за час. Об этом рассказали в Департаменте ЧС по региону.

Напомним, 17 и 18 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 27 муниципальных образованиях Ростовской области: в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье.

Фото ДПЧС по РО