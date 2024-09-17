Главная » Новости Таганрога

Крупный ландшафтный пожар потушили под Таганрогом

На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

В СНТ «Авангард» села Вареновка Неклиновского района на площади 1000 кв. метров горела сухая растительность. Еще один природный пожар произошел в хуторе Мержаново.

Новости Таганрога

Ландшафтный пожар в Вареновке возник 17 сентября около часа дня. На место оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание тушили 16 сотрудников МЧС, привлекались 4 единицы техники.

«В 15.40 пожар на площади 1000 кв. метров локализован, в 17.30 ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Еще один природный пожар 17 сентября днем ликвидировали спасатели Синявского поисково-спасательного отряда — в СНТ «Кедр» хутора Мержаново также горела сухая трава. Пожар удалось потушить за час. Об этом рассказали в Департаменте ЧС по региону.

Напомним, 17 и 18 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 27 муниципальных образованиях Ростовской области: в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье.

Фото ДПЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар пожароопасность природный пожар
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru