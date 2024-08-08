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43 советские монеты для отливки памятника принесла в музей Таганрога Инна Савенко

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В Таганрогском художественном музее продолжается акция «Живая память благодарных поколений», в которой горожане принимают активное участие. На днях Инна Савенко опустила в специальную колбу 43 советские монеты, сообщает учреждение культуры на своей страничке ВК.

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Инна Алексеевна пришла в музей вместе с дочерью и внучкой. Она рассказала, что принимает участие в акции в память о своем отце  —  Алексее Ивановиче Карасеве и свекре — Семене Павловиче Савенко. Они оба сражались на полях Великой Отечественной войны.

В качестве благодарности за участие в акции для всей семьи сотрудники ТХМ провели обзорную экскурсию по экспозиции.

Напоминаем, что любой житель Таганрога может принести в Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 86)  монеты, которые сохранились со старых времён. Также можно опустить в колбу современные деньги. Монеты советской чеканки пойдут на переплавку и станут частью памятника, который должен появиться в Парке Победы Москвы в 2025 году. А современные деньги пойдут на финансирование создания монумента.

Ранее мы рассказали, что 1254 монеты отдала для отливки памятника семья из Таганрога.

Фото ВК Таганрогского художественного музея

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Таганрогская правда
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