4 августа в Таганроге официально откроется Центральный пляж

Утром 4 августа в Таганроге будет официально открыт для посетителей Центральный пляж. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, завершен первый этап восстановительных работ. Строители сделали безопасный проход на пляж для отдыхающих, а 31 июля получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на пользование водным объектом. Что касается работ по берегоукреплению, то они еще будут продолжены.

«Приносим извинения, что восстановительные работы продолжались так долго. На это есть ряд объективных причин. Еще раз благодарю городские предприятия, которые оказывали помощь. Предоставляли технику и людей. Наше сотрудничество продолжается. Как я уже говорил, восстановление пляжа стало настоящим народным проектом!», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге волонтеры ремонтируют деревянную лестницу Богудонии.

Фото t.me/Fateev