Главная » Город

В Таганроге волонтеры ремонтируют деревянную лестницу Богудонии

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге волонтеры обновляют деревянную лестницу, ведущую на берег залива в районе Богудонии. Как сообщает на своей страничке ВК сообщество Daily Bogudonia, работы уже выполнены примерно на 75 процентов.

Город

Организовать в этом месте капитальную лестницу пока в силу объективных причин невозможно, поэтому волонтеры  в первую очередь заменили самые проблемные участки временной деревянной лестницы, а затем приступили к постепенному обновлению всего спуска.

«Берег Богудонии – один из лучших мест для купания, но крайне недоступный. Последние несколько лет наше сообщество заботится не только о чистоте пляжа, но и его доступности для местных жителей и гостей города. В предыдущие годы мы в основном занимались ситуативным ремонтом. В этом году наши возможности расширились благодаря неравнодушным горожанам и тому, что наше АНО «Первый взгляд» получило гранатовую поддержку от БФ «Синара»», — пишет источник.

Команда волонтеров трудится с начала лета. Уже установлены две собранные с нуля секции над разрушенными участками. Проведен ремонт одной исправной секции, укреплены точки крепления на склоне, установлены перила. В обозримом будущем планируется замена еще одной секции внизу лестницы — старые ступеньки стали попросту неудобны на фоне обновленной части спуска.

Фото ВК Daily Bogudonia

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Богудония волонтеры лестница новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru