В Таганроге волонтеры обновляют деревянную лестницу, ведущую на берег залива в районе Богудонии. Как сообщает на своей страничке ВК сообщество Daily Bogudonia, работы уже выполнены примерно на 75 процентов.

Организовать в этом месте капитальную лестницу пока в силу объективных причин невозможно, поэтому волонтеры в первую очередь заменили самые проблемные участки временной деревянной лестницы, а затем приступили к постепенному обновлению всего спуска.

«Берег Богудонии – один из лучших мест для купания, но крайне недоступный. Последние несколько лет наше сообщество заботится не только о чистоте пляжа, но и его доступности для местных жителей и гостей города. В предыдущие годы мы в основном занимались ситуативным ремонтом. В этом году наши возможности расширились благодаря неравнодушным горожанам и тому, что наше АНО «Первый взгляд» получило гранатовую поддержку от БФ «Синара»», — пишет источник.

Команда волонтеров трудится с начала лета. Уже установлены две собранные с нуля секции над разрушенными участками. Проведен ремонт одной исправной секции, укреплены точки крепления на склоне, установлены перила. В обозримом будущем планируется замена еще одной секции внизу лестницы — старые ступеньки стали попросту неудобны на фоне обновленной части спуска.

Фото ВК Daily Bogudonia