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377 боеприпасов обнаружено на территории Ростовской области с начала 2024 года

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Большая часть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны найдена в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

Новости Ростовской области

В годы Великой Отечественной войны боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет, с октября 1941 года по август 1943 года. На Дону проходили наиболее интенсивные сражения по количеству задействованных войск и боевой техники.

«Военные завершились более 80 лет назад, однако до сих пор в регионе находят боеприпасы, оружие и технику», — приводит портал донского правительства слова замгубернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

Отметим, что в 2023 году на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено 394 взрывоопасных предмета, большая часть боеприпасов найдена в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Аксайском районах.

Специалисты областных служб экстренного реагирования напоминают: при обнаружении боеприпаса необходимо обозначить опасное место подручными средствами и незамедлительно вызвать экстренные службы по телефону 112.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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