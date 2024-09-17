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325-й Авиационный ремонтный завод: ремонт авиатехники, текущий и капитальный

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Следующее действующее на территории города важное предприятие, о котором мы рассказываем в ходе «Виртуальных экскурсий», подготовленных по инициативе и при самом деятельном участии администрации Таганрога — 325-й Авиационный ремонтный завод. 

#Промышленность

27 июня 1941 года считается днем создания 325-го АРЗ.

«Мы помним наше славное прошлое, гордимся настоящим, а будущее зависит от нас», — говорит врио управляющего директора Александр Татаринов.  

Действительно, совместная работа руководства и сотрудников предприятия, не на словах, а на деле подтверждает цитату руководителя.

Сегодня АО «325 АРЗ» — это хорошо оснащенное предприятие, располагающее многофункциональной производственной базой. Благодаря растущему мастерству и передовому опыту повышается качество ремонта авиационной техники. Для решения производственных задач завод располагает современным оборудованием, передовыми технологиями и высококвалифицированным персоналом.

Все эти факторы развития позволяют проводить модернизацию производства для освоения и ремонта новой авиационной техники. Например, предприятием освоена доработка самолетов Ан-12 гражданской авиации, ранее выполнявшаяся только на Ферганском механическом заводе в Узбекистане.

Производственная база позволяет заводу выполнять капитальный и текущий ремонт, техническое и сервисное обслуживание самолетов различных модификаций, а также обеспечить потребности в ремонте как государственной, так и гражданской авиации России.

В процессе работы широко применяются: механическая обработка, гальванические покрытия, различные виды сварки, а также весь спектр технологий неразрушающего контроля состояния деталей.

Предприятие славится своими трудовыми династиями. На протяжении десятилетий на благо завода трудятся семьи Новохатько, Миссарош – Зиминых, Ивановых, Ерохиных, Колодяжных – Ильиных, Ржавских, Арбузниковых, Комаровых.

В настоящее время, в связи с широким спектром работ, АО «325 АРЗ» требуются квалифицированные специалисты: слесарь-сборщик ЛА (летательных аппаратов), слесарь по ремонту ЛА, сборщик-клепальщик, слесарь по ремонту агрегатов, инженер-технолог. Востребованные на предприятии специальности можно получить на базе кафедры технической эксплуатации ЛА и двигателей ЮФУ, а также Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова.

Фото АО «325 АРЗ»

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Таганрогская правда
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