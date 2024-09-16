Предприятие «Лемакс» гарантирует строжайший контроль качества продукции

Продолжаем знакомить наших читателей с промышленным комплексом Таганрога в рамках «Виртуальной экскурсии по предприятиям», стартовавшей накануне 326-й годовщины города. Сегодня представляем компанию «Лемакс».

«Лемакс» активно развивается с 1992 года, имеет в своем активе два мощнейших современных производственных центра: завод по производству бытового газового оборудования и завод по производству стальных панельных радиаторов.

Продукция «Лемакс» соответствует международным стандартам качества и безопасности, входит в ТОП-10* на российском рынке котлов отопления по итогам 2023 года в количественном и денежном выражении (*по данным исследования «Литвинчук Маркетинг» за 2023 год).

Один из ключевых факторов успеха «Лемакс» — команда профессионалов, собственный конструкторско-технологический отдел по перспективным разработкам и мощная сеть сервисных центров (более 350) по гарантийному и послегарантийному обслуживанию в России и странах СНГ.

Особенность радиаторов «Лемакс» заключается в том, что их производят по самым современным технологиям на итальянском оборудовании. Для изготовления используется холоднокатаная сталь, соответствующая европейскому и американскому стандартам и, конечно, отечественным ГОСТ. Производственная линия на заводе полностью автоматизирована, внедрен строжайший контроль качества.

Миссия компании «МЕЧТАТЬ. ВЕРИТЬ. ЛЮБИТЬ. НЕСТИ РАДОСТЬ. ТВОРИТЬ ДОБРО» многократно имела подтверждение в рамках участия в благотворительных и социальных проектах Таганрога и Ростовской области.

На спецодежде сотрудников «Лемакс» написано: «Я горжусь тем, что я делаю». Это является напоминанием о том, что каждый на своем месте вносит важный вклад, как в качество продукции, так и в развитие Таганрога.

Фото предоставлено предприятием «Лемакс»