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30 мая в Таганрог приедут известные российские футболисты

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Известные российские спортсмены встретятся с юными футболистами в рамках межрегионального инклюзивного детского фестиваля «Футбол — школа жизни». Большое спортивное мероприятие в Таганроге в очередной раз проводит Фонд «Под флагом добра».

Новости Таганрога

30 мая гостями Таганрога станут:

  • Дмитрий Сенников, экс-защитник сборной России и московского «Локомотива», двукратный чемпион России;
  • ​​​​​​​Дмитрий Градиленко, советский/российский футболист, мастер спорта, чемпион СССР и России;
  • Константин Маевский, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России и пятикратный обладатель Кубка России по мини-футболу;
  • Дмитрий Богачев, известный футбольный фристайлер.

​​​​​​​Специальный гость — музыкант Михаил Гребенщиков.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс по рисованию, который проведет Сенильга Бартенева, директор АНО «Луч Надежды», старший преподаватель кафедры психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова.

В спортивном празднике примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Таганрога. Планируется, что мероприятие объединит более 300 детей.

Финалом встречи станет церемония закрытия, где участникам вручат ценные призы и подарки.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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