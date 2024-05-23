В Таганроге пройдет межрегиональный детский фестиваль «Футбол — школа жизни»

30 мая в Таганроге, на стадионе «Авангард», пройдет межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол — школа жизни». В гости к юным спортсменам приедут известные российские футболисты.

​​​​​​​В фестивале примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Таганрога. Планируется, что мероприятие объединит более 300 детей.

Фестиваль проводит ​​​​​​​Фонд «Под флагом добра».

Участие в мероприятии примут:

Дмитрий Сенников, экс-защитник сборной России и московского «Локомотива», двукратный чемпион России;

​​​​​​​Дмитрий Градиленко, советский/российский футболист, мастер спорта, чемпион СССР и России;

Константин Маевский, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России и пятикратный обладатель Кубка России по мини-футболу;

Дмитрий Богачев, известный футбольный фристайлер.

​​​​​​​Специальный гость — музыкант Михаил Гребенщиков.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс по рисованию, который проведет Сенильга Бартенева, директор АНО «Луч Надежды», старший преподаватель кафедры психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова.

Финалом встречи станет церемония закрытия, где участникам вручат ценные призы и подарки.

За 17 лет сотрудничества Фонда «Под флагом добра» с Таганрогом в городе прошли футбольные матчи, семинары, медицинские конференции, мастер-классы, фестивали. В проведении мероприятий ​​​​​​​Фонду активно помогают местные волонтерские организации.

О проекте

В этом году межрегиональный фестиваль «Футбол — школа жизни» объединил 8 мест проведения. Это Москва, Наро-Фоминск, Таганрог, Новокузнецк, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ, федеральная территория «Сириус», Всероссийский детский центр «Орлёнок».

​​​​​​​В спортивных состязаниях и творческих программах активно участвовали более 2 750 детей, включая ребят с особенностями здоровья.

​​​​​​​Межрегиональный фестиваль «Футбол — школа жизни» — это комплекс мероприятий адаптивно-спортивной направленности, включающей проведение инклюзивных футбольных турниров с целью социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Официальным спонсором фестиваля выступает ОАО «РЖД».

Фото Анатолия Ивашова (из архива)